Røros lufthavn stengt og evakuert

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag melder på Twitter at de undersøker last på Røros lufthavn, og at de har innført sikkerhetstiltak for å ivareta eventuell risiko til undersøkelsene er utført.

Veien er sperret

Lufthavnsjef Gudbrand Rognes bekrefter at lufthavnen er stengt og ansatte og flypassasjerer er evakuert.

- Siste person ble evakuert for ett minutt siden, sier Rognes til Adresseavisen klokka 15.56.

Fotograf Geir Tønset sier at politiet har sperret veien cirka 500 meter fra terminalen.

- Jeg ønsker ikke å komme med flere opplysninger på nåværende tidspunkt. Politiet har tatt over saken, sier Rognes.

Han forteller at det var de som varslet politiet om funnet, og at de satte igang krisehåndteringsplanen sin.

Utslag på last

- Vi fikk melding av ansatte ved flyplassen om at de hadde fått utslag på noe last som har vært på lang reise med fly, opplyser Kamilla Engen, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

- Utslagene som er gjort har medført at vi har gjennomført sikkerhetstiltak for å ivareta alles sikkerhet til undersøkelsene er utført.

Engen kan ikke si noe om hvor lang tid disse undersøkelsene vil ta.

- Vi har dessverre ikke noe oversikt over det nå.

Politiet har satt opp sperringer på alle adkomstveier inn til Røros lufthavn i en radius på 500 meter, opplyser fotograf Geir Tønset.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter