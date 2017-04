Deler til Tynset sjukehus utløste bombealarmen på Røros

Saken oppdateres.

Det skriver Arbeidets Rett .

Torsdag kveld ble relativt dramatisk ved den lille flyplassen i Bergstaden, da en stikkontroll ga utslag for sprengstoff på en pakke sendt via Røros lufthavn.

Flyplassen ble evakuert og sperrer satt opp med en omkrets på 300 meter. Innenfor den radiusen ligger jernbanelinja, noe som førte til at Rørosbanen ble stengt. Alle fly, riktignok ikke mer enn tre avganger til og fra Oslo inkludert førsteflyet fredag morgen, ble kansellert.

Les også: Fant spor av sprengstoff på pakke i sikkerhetskontrollen

Bombegruppa kom fra Oslo

Situasjonen som startet med mistanken om sprengstoff etter stikkprøven rundt klokken 15.30, ble ikke avklart før en bomebgruppe, endt med to helikopter fra Oslo, fikk avklart at det likevel ikke var sprengstoff i pakken.Først i 21.30-tiden torsdag kveld var det klart at pakken ikke inneholdt noe som truet sikkerheten på Røros lufthavn og flyplassen, og Rørosbanen, ble åpnet igjen.

Fredag ble det kjent at det politi og sikkerhetsmyndigheter fryktet var sprengstoff, faktisk var en del av CT-maskina på Tynset sjukehus som skulle skiftes ut.

Det bekrefter divisjonsdirektør ved sjukehuset, Stein Tronsmoen, til Arbeidets Rett .

– En del av CT-maskina ble returnert fra sjukehuset på Tynset til leverandøren. Det var denne delen som skapte mistanken ved flyplassen på Røros, sier Tronsmoen til avisa.

Les også: - At vi på lille Røros får en slik beskjed, er ikke hverdagskost

Ikke vært borti liknende

Tronsmoen sier det skal dreie seg om en server som er koblet til CT-maskina.

– Jeg har aldri hørt om tilsvarende utslag i en sikkerhetskontroll, sier Tronsmoen.

Selv om bombetrusselen på Røros viste seg å være uskyldig, mener Tronsmoen det er betryggende at sikkerhetsapparat rundt flyplassen på Røros fungerer, skriver lokalavisa.

Til NRKbekrefter politibetjent Håkon Steen i Røros, at det ikke var noen sprengstofflignende gjenstander i pakken.

– Politiet har opprettet undersøkelsessak. Vi skal nå prøve å finne ut hva som var årsaken til at detektoren gjorde utslag for sprengstoff i det hele tatt, sier Steen.