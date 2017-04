Saken oppdateres.

Fylkestinget har bevilget tre millioner kroner til å utvide et gangfelt på fylkesvei 231 i Ørland, skriver Fosna-Folket.

Arbeidspartiets Kirsti Leirtrø mener at veibredden også bør utvides, og at de myke trafikantene ikke er trygge nok.

- Hensikten med dette autovernet var å få de myke trafikantene bort fra veien, men sjåførene opplever nå at folk med barnevogn kommer ut i veien, fordi gangfeltet er for smalt, sier Leirtrø, som er leder for komiteen for kollektivtrafikk og regional utvikling.

