Kjørte av veien under øvelseskjøring på E39

- Vi fikk melding klokka 10.02 om at ett kjøretøy hadde kjørt av veien på E39 Søvasskjølen i Orkdal kommune. Nødetater er på stedet, sier operasjonsleder Trond Volden til Adresseavisen klokka 10.35.

15 minutter senere opplyser politiet i Sør-Trøndelag på Twitter at utforkjøringen skjedde i forbindelse med øvelseskjøring, og at det er snakk om lettere skader for de involverte.

