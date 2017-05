Brøt seg inn i bil og sovnet

Ifølge Opp.novar det lørdag kveld at lokalt politi fikk melding om et bilinnbrudd i Oppdal. Så mente politiets melder at tyven kunne ha sovnet inne i bilen. Det viste seg å stemme.

Da politiet kom til stedet fant de en mann i 20-årene som lå og sov. Etter å ha vekket mannen, som var svært ruset, og undersøkt bilen kom politiet frem til at det lå en håndveske, flere gjenstander og tyvens egen lommebok, skriver Opp.no .

Mannen ble satt i fyllearresten i Oppdal, men det var ikke mulig å få ham avhørt. Siden han var registrert med adresse i Trondheim ble han fraktet til byen mens gjenstandene som ble funnet sjekkes opp mot andre saker politiet jobber med.