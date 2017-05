Navn frigitt etter ulykke i Drivdalen

Saken oppdateres.

Det var Anders Bratseth (76) fra Aure som døde etter ulykken på E6 i Drivdalen. Det bekrefter lensmann i Oppdal, Finn Skårsmoen.

Navnet frigis med samtykke fra familien.

Venter på resultater

Årsaken til ulykken er ikke klar. Lensmannen opplyser at de blant annet venter på resultatet fra de tekniske undersøkelsene som ble gjort av politiets krimteknikere og Vegvesenets ulykkesgruppe etter dødsulykken.

- Det er også besluttet at den avdøde skal obduseres, sier Skårsmoen.

Operasjonsleder Ann Kristin Øie hos politiet i Trøndelag sa mandag til Adresseavisen at det var to personer involvert i ulykken, og at det var de to førerne av de to kjøretøyene.

- Føreren av vogntoget er fysisk uskadet. Vedkommende blir tatt hånd om av kolleger, sa hun.

Personbil i motgående felt

Flere vitner på stedet opplyste, ifølge politiet, at personbilen kom over i motgående kjørefelt. Utover det ville ikke operasjonsleder Øie si noe om årsaken til ulykken.