Flere kjøreforbud og høye gebyrer

Saken oppdateres.

I en kontroll på E6 Malvik onsdag fikk fire varebiler med overlast kjøreforbud.

Det melder Statens Vegvesen Sør-Trøndelag på Twitter.

Tre fikk gebyr for manglende dokumenter, og en fører blir anmeldt.

Videre ble to taxier stanset uten å ha med originalt løyve. En taxifører hadde ikke med kjøreseddel.

Da kontrollørene flyttet seg til Fylkesvei 950 i Malvik ble en bilfører anmedt for å kjøre på to utslitte dekk, og en bileier for kjøring uten godkjent fartsskriver.

Her var det også to varebiler med overlast.

- En lastebil med overlast fikk 10500 i gebyr, et bombrikkegebyr på kr 16.000, står det på Twitter.