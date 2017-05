Sakkyndig skal legge frem rapport om Øysand-brannen

Saken oppdateres.

Hovedforhandlingen ble stanset i mars fordi retten mente at saken ikke var godt nok opplyst, og det måtte engasjeres en brannteknisk ekspert før saken kunne fortsette.Politiadvokat Aage Sliper Midling sa til Adresseavisen at den sakkyndige skulle vurdere brannsikkerheten ved tankanlegget som var laget ved bedriften og om dette var egnet til formålet.

Tirsdag startet rettssaken igjen i Sør-Trøndelag tingrett, og onsdag skal den sakkyndige presentere sakkyndigrapporten for retten.

En mann døde og to ble alvorlig brannskadd etter den eksplosjonsartede brannen ved Trondheim Bil-demontering 26. mai i fjor. Påtalemyndigheten mener at bedriften er skyldig i brudd på arbeidsmiljøloven samt brann- og eksplosjonsvernloven. På grunn av dette har bilopphuggeriet fått et forelegg på en million kroner.

Dette er ikke er vedtatt, og behandles derfor i retten. Skibnes Ramberg er i tillegg tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven. Hun nektet straffskyld under rettssakens dag én.

