Storfødsel i sauefjøs i Skaun

De siste dagene har vært spennende for sauebondene i Skaun. Ultralyd hadde vist at søya bar på minst syv lam. Tirsdag startet fødselen. Fem lam er i live, mens to døde. Det er svært sjelden at en sau bærer frem så mange lam.

- Alle kunne vært døde

- Vi har aldri hatt en søye med mer enn fire lam her på gården. Det var spennende å se hvor mange som levde. Det kunne skjedd at alle hadde vært døde også, forteller Hege Fonn som var med å ta imot lammene sammen med samboer Bjørn Inge og svigerfar Bjarne.

Trodde på to

- Svigerfar som er 80 år hadde ikke tro på at mer enn to ville overleve. Det hadde ikke Bjørn Inge heller. Jeg er mer optimist og det er flott at fem av dem berget og at søya også er i fin form, sier Hege.

Hun sier de er glade for at de ikke skjer oftere at ei søye får så mange som syv.

- Tøft for søya

- Det er tøft for søya. Hun hadde jo 20 kilo med lamunger inni seg og det blir jo mange kopplam av dette, sier Hege som nå er forberedt på en travel forsommer.

Hun opplyser at lammene veide mellom 2,5 og 3 kilo. Normalt bærer søyene frem to lam og da veier lammene rundt fem kilo.

Har aldri hatt så mange lam

De har aldri hatt så mange lam på gården som i år. Ennå står det igjen lamming for omlag halvparten av søyene. Normalt er det overstått innen 17. mai. 19 av de 59 søyene de har på gården kommer med trillinger. Resten har tvillinger.

Åtte er norsk rekord

Hege Fonn forteller at rekorden for ei søye i Norge er åtte lam. Det skjedde i Gjøvik for to år siden. Der overlevde syv av lammene. Hun gir aldri sauene navn.

- Da blir det så trist når de sendes til slakteriet. De får nummer, sier Hege.

Årsaken til at ei søye får så mye som syv lam, ligger sannsynligvis i et godt høstbeite for sauene.

