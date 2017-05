Drapssiktet (27) anmeldt for fengselsvold - ble varetektsfengslet på nytt

SOHR: IS trekker seg tilbake fra by nord i Syria

Saken oppdateres.

Torsdag ettermiddag ble den drapssiktede 27-åringen fremstilt for fengsling for femte gang siden han ble pågrepet og siktet for Ler-drapet i januar. Vennen hans Råger Holte (38) ble funnet død i boligen sin på Ler i Melhus onsdag 25. januar.

Politiadvokat Kari Bjørsnøs ved Trøndelag politidistrikt begjærte den siktede fengslet i fire uker. Politiet mener det foreligger gjentagelsesfare, noe også tingretten var enig i.

Tiltalt for vold og trusler

I kjennelsen viser tingretten blant annet til at siktede i 2012 ble dømt i en alvorlig voldssak, og at han så sent som i 2016 ble tiltalt for nye voldshandlinger . Mannen skulle egentlig ha møtt som tiltalt for voldsbruk og trusler i februar, men denne saken ble utsatt .

Retten viser også til at mannen skal ha utøvd vold mot mot en annen insatt.

- Siktede er anmeldt for å ha slått en annen innsatt i ansiktet. Dette skjedde i luftegården i Trondheim fengsel 28. mars. Vi fikk anmeldelsen nylig, sier politiadvokaten, som mener at dette underbygger gjentakelsesfaren.

Uenig

Advokat Arve Opdahl som forsvarer drapssiktede, er uenig i at det foreligger gjentakelsesfare.

- Det skjer provokasjoner i en fengselssituasjon som kan føre til gnisninger mellom innsatte. Han er stadig vekk bedt om medisinering, som ikke er etterkommet. Om han skal ha sagt noe, så har det ikke materialisert seg, sier Opdahl.

Siktede anker kjennelsen.

Politiet regner med å ha saken ferdig etterforsket i løpet av mai, sier Bjørnøs.

Det er ifølge kjennelsen håp om at saken kommer for retten i løpet av høsten.

LES OGSÅ: Politiet går fra dør til dør etter drapet på Ler

DNA på kniv

Under sist rettsmøte kom det også frem at politiet mener at Holte ble drept med kniv .

- Prøver av kniven viser DNA fra avdøde og siktede, sa aktor Bjørsnøs i forbindelse med at hun argumenterte for fortsatt varetekt for 27-åringen under rettsmøtet.

Hun ville imidlertid ikke utdype hva slags kniv det var snakk om overfor Adresseavisen.

Da Sør-Trøndelag tingrett behandlet fengslingsspørsmålet for en måned siden, ga dommeren politiet medhold i at det forelå gjentagelsesfare, og varetektsfengslet mannen i fire uker. Tingretten viste blant annet til at siktede i 2012 ble dømt i en alvorlig voldssak, og at han så sent som i 2016 ble tiltalt for nye voldshandlinger . Mannen skulle egentlig ha møtt som tiltalt for voldsbruk og trusler i februar, men denne saken ble utsatt .

LES OGSÅ: Har brukt spesiell metode for å fastsette drapstidspunktet

Mener drapsvåpen var kniv