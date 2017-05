Ingvill Kvernmo blir rådmann i ny storkommune

Fem ting som er bra med at boligprisene flater ut

Saken oppdateres.

Kvernmo skal også lede arbeidet med å få til den nye kommunen. Orkland trår i kraft 1. januar 2020 når Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord blir slått sammen til én kommune. Orkland får 18 000 innbyggere og blir cirka 1700 km² stor. Det er også enighet om at Orkanger blir kommunesenter.

Kommunesammenslåingen ble klar etter at kommunestyrene i Meldal og Snillfjord 30. juni sa ja til sammenslåing den aller siste junidagen i 2016.

Enstemmig om rådmann

De fire kommunestyrene hadde ni kandidater å velge mellom til rådmannsstillingen i den nye storkommunen, men tilsettingen av Ingvill Kvernmo var enstemmig.

Ingvill Kvernmo er 38 år og vokste opp i Meldal og Orkdal. Hun har vært rådmann i orkdal i snaut et år.

Ledelse av fellesnemnda

De samme kommunestyrene var også enige om å velge meldalsordfører Are Hilstad (Ap) som leder for fellesnemnda. Dagens ordfører i Agdenes, Oddvar Indergård (Felleslista for bygdeutvikling) ble valgt til nestleder i fellesnemnda som skal styre arbeidet med å forberede den nye kommunen.

