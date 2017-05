Påstand om lavere bot etter dødsbrannen på Øysand

- Man skal for all del ikke gå inn i rommet

Aktor Aage Sliper Midling la i Sør-Trøndelag tingrett torsdag ned påstand om 90 dagers betinget fengsel og ei bot på 20.000 kroner for daglig leder Belinda Skibnes Ramberg etter dødsbrannen på Øysand, melder Trønderbladet .

Forelegget i tiltalen var på én million kroner, men når aktor la ned sin påstand var beløpet redusert til 650 000 kroner. Årsaken er den lange saksbehandlingstiden av saken og at bedriften hadde et underskudd på én million kroner i fjor, skriver Trønderbladet .

Kompensasjon

Forsvarer Frode Wisth opplyste at erstatningskravene er trukket, og at Belinda Skibnes Ramberg vil gi en kompensasjon som er høyere enn erstatningskravene. Wisth mener at Skibnes Ramberg ikke har handlet grovt uaktsomt, og at hun bør frifinnes. Han mener også at bedriften må frifinnes, skriver Trønderbladet . Skibnes Ramberg nektet straffskyld da hun forklarte seg i retten.

Én mann døde

En mann døde og to ble alvorlig brannskadd etter den eksplosjonsartede brannen ved Trondheim Bil-demontering 26. mai 2015. Påtalemyndigheten mener at bedriften er skyldig i brudd på arbeidsmiljøloven samt brann- og eksplosjonsvernloven. På grunn av dette har bilopphuggeriet fått et forelegg på én million kroner. Dette er ikke er vedtatt, og behandles derfor i retten. Skibnes Ramberg er i tillegg tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven.

Rettssaken

Rettssaken etter brannen startet i Sør-Trøndelag tingrett 20. mars i år. Rettssaken ble stanset av tingretten fordi man ønsket å hente inn en ny sakkyndig vurdering av brannsikkerheten ved anlegget. Saken startet igjen tirsdag denne uken, og torsdag denne uken ble det holdt prosedyrer.