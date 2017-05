Brann i sponplatefabrikk på Orkanger

Saken oppdateres.

Det blir nå satt opp sperringer for evakuering 200 meter fra fabrikken som brenner.

- Det er for å gi brannvesenet albuerom for å få kontroll med brannen, sier operasjonsleder hos politiet Arnt Harald Aaslund hos politiet. Han forteller at de frykter at det skal være gassflasker inne på området, og de jobber med å få avklart dette. Brannvesenet har så langt ikke kontroll over brannen.

Sponplatefabrikken som brenner ligger på industriområdet Grønøra på Orkanger. Det skal være fare for spredning.

Det skal være flere ambulanser på stedet. Folk forteller at det er observert brann- og politibiler på vei til Orkanger fra Trondheim.

Politiet meldte om brannen klokka 14.30. Nødetatene er på stedet.

Geir Haugdahl, brannmester i Trøndelag brannvesen, sier at de har masse ressurser på stedet og at det er en kraftig brann.

Vitner forteller også at brannen virker eksplosjonsartet. Det smeller godt på brannstedet, sier et vitne.

Politiet skriver på Twitter klokka 14.45 at det blir satt opp sperring i forbindelse med evakueringen.