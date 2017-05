Ryddedugnad på alle strender

Saken oppdateres.

- Det blir jo så mye trivelige å bruke stranda når det er ordentlig ryddet her, sier June Terese Espås og plukker opp en tom og flatklemt plastflaske fra sanden og putter den i en svart søppelsekk.

Lørdag var det den nasjonale strandryddedagen. Dette er Norges største kollektive ryddedugnad og arrangeres av Hold Norge rent. Hvem som helst kan melde seg på dugnaden, og før dagen kom kunne Hold Norge rent melde at mer enn 20.000 frivillige hadde meldt seg på årets dugnad.

Kos og pølser

På Øysand møtte mange opp. Øysand camping sto for arrangementet, mens Øysand velforening sørget for grilling av pølser. Melhus speidergruppe deltok med en flokk speidere og mange av naboene hadde tatt turen til stranden.

Espås er nabo og kom til ryddedagen med hele familien.

- Vi bruker stranden her masse, og ungene elsker å bade her. Derfor må vi selvsagt være med på ryddingen, sier Espås.

Nå ble det ikke så mye å plukke, rett og slett fordi flere har ryddet tidligere i uka.

- Vi er så heldige her, at alle som bruker stranda er flinke til å rydde. Tidligere denne uka har både kennelklubben og kajakklubben vært her og ryddet, og en barnehage har også ryddet, sier Sarah Abrahamsen som sitter i styret til Øysand camping. Men noe fikk de ryddet, og mye drivved ble fjernet fra stranden. Og i tillegg ble det en koselig dag for naboene.

LES OGSÅ: Dette kan ende i fisken dersom det ikke har blitt ryddet opp

Kajakkurs fjernet tre

- Vi møtes først og fremst for å rydde, men dette er også et sosialt tiltak. Vi fyrer opp griller og så koser vi oss med pølser etter arbeidsøkten, sier Abrahamsen.

LES OGSÅ: Forskere vil studere hvor skadelig koseklærne våre er for livet i havet

Sønnen hennes, Simon (7), har lenge stått på stranden og irritert seg over et stort tre som ligger å dupper ute i fjorden. Når kajakklubben på kurs kommer forbi, får den unge speideren en god idé.

- Kan ikke dere ta med det treet inn til land, roper Simon til gjengen med kajakker. Det viser seg at treet sitter fast i et tau, så så lett er det ikke. Men Bjørn Tore Valvåg velter kajakken og kommer seg ut i vannet, får fjernet tauet og dratt inn treet. Så er det også ryddet unna, og sommervarmen kan bare komme til Øysand.