Skal ha slått ned kvinne på utested i Orkanger

Frp-Gilde: - Et overgrep

Saken oppdateres.

En mann i 20-årene skal ha slått ned en kvinne på et utested i Orkanger natt til lørdag. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 00.57.

- Vi fikk melding om et slagsmål i forbindelse med et utested i Orkanger. Meldingen gikk ut på at en dame var slått i bakken. Da politiet kom til stedet var damen forsvunnet, men gjerningsmannen var igjen, sier Trond Volden som er operasjonsleder i politiet i Trøndelag.

Ifølge Volden avhørte politiet vitner til hendelsen. Gjerningsmannen er imidlertid ikke avhørt på grunn av beruselse, han ble kjørt hjem av politiet, opplyser Volden.

Politiet vil forsøke å komme i kontakt med kvinnen.