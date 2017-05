Sponplatefabrikk brenner på Orkanger

Saken oppdateres.

Siste: Et boligområde blir evakuert.

Det blir etablert evakuert-senter på Bårdshaug, og kommunen setter kriseteam.

Brannvesenet opplyser at røyken kan være giftig. Politiet ber folk om å holde vinduene lukket, holde avstand til brannen og respektere sperringene. Politi og brannvesen frykter eksplosjoner.

NRK Trøndelag skriver at flere bildekk eksploderer i brannen.

Politiet meldte om brannen klokka 14.30 lørdag.

Evakuerer boligområde

Et boligområde sør-øst for brannstedet, ved Geitastrandveien, blir nå evakuert. Området ligger sør for idrettsarenaen og Otisenteret. Tidligere ble det satt opp sperringer for evakuering 200 meter fra fabrikken som brenner.

Det er mange enheter på stedet, både brannvesenet, politi og ambulanse. Brannvesenet har nå også rekvirert hjelp fra sivilforsvaret for vanntilførsel til slukningsarbeidet.

- Det er en enorm bygning. Den er 170 meter lang, sier operasjonsleder hos politiet Arnt Harald Aaslund. Han sier at politi og brann jobber for fullt med å skaffe over hvilke bedrifter som holder til der i tillegg til sponplatefabrikken.

Svart og giftig røyk

- Her er det en brann i en lagerbygning, sier politiets innsatsleder på stedet, Solveig Eide.

- Politiet fikk melding 14.23, og nødetatene var der kort tid etter. Da var det full fyr. Røyken er svart og giftig, så folk oppfordres til å lukke vinduer og dører. Vi har opprettet en sikkerhetssone og startet evakuering av de nærmeste husene.

Innsatslederen sier videre at det har inntrykk av at bygget leies ut til flere typer bedrifter, blant annet bedrifter innen oljenæringen.

- Vi prøver nå å få oversikt over hvilke bedrifter som leier. Vi har hørt kraftige smell, og det siste nå er at det skal ha begynt å brenne i noen giftige flytende stoffer der inne. Vi vet ikke helt hva som er der inne, men det er blant annet en del plast, fortsetter innsatsleder Solveig Eide.

Frykter gassflasker

- Det er for å gi brannvesenet albuerom for å få kontroll med brannen, sier operasjonsleder Arnt Harald Aaslund. Han forteller at de frykter at det skal være gass inne på området, og de jobber med å få avklart dette.

- Det er flere selskaper som holder til i samme bygning. Vi jobber med å avklare hvem som oppbevarer hva hvor, sier brannmester Geir Haugdahl. Han slår fast at det er en stor brann og at brannvesenet så langt ikke har kontroll over brannen.

Sponplatefabrikken som brenner, ligger på industriområdet Grønøra på Orkanger. Det skal være fare for spredning.

Stor brann

Geir Haugdahl, brannmester i Trøndelag brannvesen, sier at de har masse ressurser på stedet og at det er en kraftig brann.

Vitner forteller også at brannen virker eksplosjonsartet. Det smeller godt på brannstedet, sier et vitne.

Politiet skriver på Twitter klokka 14.45 at det blir satt opp sperring i forbindelse med evakueringen.