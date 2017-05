Anslår at verdier til 40 millioner har gått tapt

«Nær sagt overalt så kvinnene like ut - skapt etter et begrenset sett rollemodeller»

Saken oppdateres.

- Bygningsmassen som har gått tapt er vel på rundt 5-6 tusen kvadratmeter, i tillegg er det mye utstyr og maskineri som leietakerne har hatt der som har gått med, sier Tor Blaasmo til Adresseavisen.

Lørdag måtte han stå og se på mens bygget han er deleier i på Grønørå på Orkanger sto i full fyr.

Den tidligere sponplatefabrikken er i dag et industribygg som brukes av flere forskjellige bedrifter.

Blaasmo sier store verdier har gått med i brannen.

- Det er vanskelig å si nøyaktig, men om jeg skulle tippe, vil jeg si at det er snakk om verdier til 40 millioner kroner som har gått tapt.

- Aldri vært med på noe slikt tidligere

Noen brannårsak er foreløpig ikke klar.

- Nå er det sikring av bygningmassene som gjelder, i tillegg blir det sikkert en etterforskning for å finne ut hva som har skjedd. Jeg har heldigvis ikke vært med på noe slikt tidligere, så jeg vet ikke helt hvordan det blir, sier Blaasmo.

Eksplosjonsfare

Brannen brøt ut tidlig lørdag ettermiddag, og først klokka 19 hadde brannvesenet kontroll over brannen.

Søndag er området fortsatt sperret grunnet eksplosjonsfare.

- Det er bekymring for at flasker med acetylen skal eksplodere. Disse flaskene har en sikkerhetstid på et døgn etter at de har vært varme, sier operasjonsleder Trude Carlsson ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

