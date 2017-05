Eksplosjonsfare i enda et døgn

Saken oppdateres.

Søndag formiddag holder to politifolk vakt ved det utbrente industribygget i Orkanger. Ifølge operasjonsleder Trude Carlsson ved Trøndelag politidistrikt frykter politiet at det kan oppstå eksplosjoner i bygget.

- Det er bekymring for at flasker med acetylen skal eksplodere. Disse flaskene har en sikkerhetstid på et døgn etter at de har vært varme, sier Carlsson til adressa.no.

Det var tidlig lørdag ettermiddag at det begynte å brenne i industribygget på Grønnøra i Orkanger. Først klokken 19.05 lørdag kveld hadde brannvesenet kontroll på brannen.

- Brannvesenet er innom av og til for å sjekke situasjonen, og det blusser opp litt av og til, sier Carlsson søndag morgen.

Ifølge Carlsson er området fortsatt sperret av, og det vil det bli vakthold på stedet inntil i morgen på grunn av flaskene med acelyten.

- Politiets teknikere kan ikke gå inn før stedet er frigitt fra brannvesenet og flaskene er blitt kalde igjen, sier Carlsson.

Acetylen er en gass som brukes til skjæring og sveising av jern eller andre metaller, ifølge store norske leksikon.no.

– Det er fortsatt uavklart hva som er årsaken til til brannen. Det må etterforskningen vise, sa operasjonsleder Trond Volden til NTB rundt klokka 04.40 natt til søndag.

