Måtte ha politi for å vekke flypassasjer

To personer kantret med båt utenfor Sula

Mistet foreldrene, to søsken og kona til kreften. Nå arrangerer han kreftløp på Fosen

Måtte ha politi for å vekke flypassasjer

Saken oppdateres.

Klokka 17.05 melder politiet på Twitter at et bål er ute av kontroll ved Liavatnet på Frosta. Nødetater er underveis til stedet. Noen minutter senere skriver samme etat at brannen er slukket.