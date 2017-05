Åfjord sier ja til storkommune

Her får du det store «overblikket»

Alle sju kommunene på Fosen bør slå seg sammen til én storkommune, mener kommunestyret i Åfjord. Bare Senterpartiets fem medlemmer i kommunestyret sa nei. De 16 andre representantene ville ha storkommune.

Nå er det opp til de andre kommunestyrene som i løpet av torsdagen skal si sin mening. Osen kommune har sagt nei til å bli slått sammen med de andre kommunene.

Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Venstre ville alle ha storkommune på Fosen. Senterpartiet ble stående alene som motstander av å slå sammen alle kommunene på Fosen.

Håper på tvangsvedtak i Stortinget

Aller sterkest tok Ivar Refsnes, Høyre, i. Han håper på tvangsvedtak i Stortinget. Og at Stortinget vedtar én kommune på hele Fosen uavhengig av hva de andre kommunene mener.

- Det er nå toget går. Vi må ta grep. Vil vi være hale eller hode, vil vi ta styringen eller dilte etter? spurte Liv Hugdal (KrF) i sitt innlegg. Hun var den første som tok ordet i debatten om kommunesammenslåing.

- Feige lag

- Små kommuner vil få store utfordringer om vi blir stående alene, sa hun også. Hun mente at løsningen med fire kommuner på Fosen er enda verre enn dagens situasjon. Småkommuner som Åfjord blir enda mindre sammenlignet med Ørland–Bjugn og Rissa–Leksvik. Det blir feige lag, sier hun og argumenterer for storkommune. Som én kommune blir Fosen så stor at andre må se til Fosen, sier hun på møtet.

Håkan Berdahl (H) argumenterte også for én storkommune på Fosen. Også han argumenterte han med at storkommunen kommer til å stå sterkere enn mange små kommuner.

- Et nei vil være en katastrofe for samarbeidsprosjektene internt på Fosen sa han og viste til at nykommunen Indre Fosen kan komme til å trekke seg ut av interkommunale samarbeidsprosjekt.

Senterpartiet mot

Bare Senterpartiets representanter varaordfører Jon Husdal og Tone Bårdli tok ordet for å argumentere mot kommunesammenslåing med alle de andre Fosen-kommunene. Bårdli viste til at innbyggerne ikke har sagt sin mening.

- Folk har bare sagt sin mening om sammenslåing med Bjugn og Roan, sa Bårdli. Hun syns ikke det har vært en god prosess i forkant av dette.

Stortinget avgjør

- Ulempene med én Fosen kommune er for store, sa hun og ville ikke stemme for storkommunen. Varaordfører Husdal fra samme parti vil ha sammenslåing bare med Roan.

Stortinget skal 8. juni avgjøre kommunereformen, og spørsmålet om én kommune på Fosen kom opp på overtid. Dersom de fleste kommunene på Fosen sier nei, er det grunn til å tro at Stortinget slå sammen Ørland og Bjugn til én kommune og Åfjord og Roan til én kommune. I tillegg blir Leksvik og Rissa slått sammen til Indre Fosen allerede fra 1. januar 2018. Torsdag skal Ørland, Bjugn, Indre Fosen, og Roan si sin mening om spørsmålet.

Kommunestyret i Åfjord startet med diskusjon om kommunesammenslåing i 2008.

- Vi er der vi alltid har ønsket oss, sier ordfører Vibeke Stjern etter møtet. Flere representanter kommenterte at hun hadde vært den ordføreren på Fosen som har vært mest tydelig for sammenslåing. Hun ledet et møte som startet med allsang og avsluttet med diktopplesing.

Og mens kommunestyret behandlet sammenslåing, spilte Åfjord mot Charlottenlund i jenter 17 år. Lagleder for Charlottenlund var Fylkesmannens kommune-ekspert, Alt Petter Tenfjord. Åfjord ledet da Adresseavisen gikk i trykken.