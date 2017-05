Sykkelrytteren latterliggjøres for denne pinlige tabben

Saken oppdateres.

En bil kjørte av veien ved Langvatnet på Hitra sent onsdag kveld. Politiet skriver på Twitter at de avbrøt utrykning etter å ha fått beskjed om at sjåfør hadde bestilt bilberging selv. Vedkommende er også sjekket av helsevesenet.