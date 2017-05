Ørland sa nei til storkommune

Saken oppdateres.

I møtet torsdag stemte flertallet likevel ned rådmannens innstilling om å si ja til villighetserklæringen som åpner for å danne en ny storkommune på hele Fosen fra 2022.

- Vi sier nei men er ikke kategorisk avvisende til en storkommune i fremtiden, sier ordfører Tom Myrvold (H).

18 mot fem

Fem representanter fra Høyre og Arbeiderpartiet stemte for rådmannens forslag, mens resten av kommunestyret, 18 representanter, stemte for et alternativt forslag.

Ordføreren viser til at det er behov for store investeringer blant annet i vei og samferdselsløsninger for å få ut potensialet som ligger i en ny storkommune. Staten har så langt ikke kommet med lovnader knyttet til dette.

Myrvold peker også på andre krevende områder som blant annet videregående skole og digitalisering, der det kan være store gevinster på å slå sammen kommuner, ifølge storkommunerapporten utarbeidet av Nivi Analyse på vegne av fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Tvangssammenslåing uansett

- Slik jeg oppfatter kommunestyret handler vedtaket i dag hovedsakelig om at det er for stor utrygghet omkring hvordan en regionkommune skal løse nye oppgaver. Staten må være mer konkret på det. I dag er det ikke kommet antydninger om hvordan det skal gjøres, sier Ørland-ordføreren.

- Dette betyr at dere kan få et vedtak om tvangssammenslåing i juni, hva tenker du om det?

- For vår del ligger det uansett an til et vedtak om tvangssammenslåing. Men kommunestyrets vurdering er at det ikke krever samme investeringer for å få utløst den potensielle gevinsten om vi slås sammen med Bjugn. Det er ingen andre steder på Fosen det ligger så godt til rette for det, som her, sier Myrvold.