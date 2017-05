Ørland sier nei til storkommune

Saken oppdateres.

I møtet torsdag stemte flertallet likevel ned rådmannens innstilling om å si ja til villighetserklæringen som åpner for å danne en ny storkommune på hele Fosen fra 2022.

LES OGSÅ: Storkommune på Fosen kan bli vedtatt i ekspressfart

- Vi sier nei men er ikke kategorisk avvisende til en storkommune i fremtiden, sier ordfører Tom Myrvold (H).

LES OGSÅ: - For kort tid til Fosen kommune

18 mot fem

I Ørland stemte fem representanter fra Høyre og Arbeiderpartiet for rådmannens forslag, mens resten av kommunestyret, 18 representanter, stemte for et alternativt forslag.

I vedtaket peker politikerne blant annet på at det er for dårlig tid til å involvere folk i kommunen i en så stor beslutning.

LES OGSÅ: Tja eller ja til storkommunen

Ordføreren viser til at det er behov for store investeringer blant annet i vei og samferdselsløsninger for å få ut potensialet som ligger i en ny storkommune. Staten har så langt ikke kommet med lovnader knyttet til dette.

Myrvold peker også på andre krevende områder som blant annet styring av videregående skole, digitalisering, nivået på arbeidsgiveravgift, der det kan være store gevinster på å slå sammen kommuner, ifølge storkommunerapporten utarbeidet av Nivi Analyse på vegne av fylkesmannen i Sør-Trøndelag. I tillegg er det uklart om en ny storkommune kan få nye statlige arbeidsplasser.

LES OGSÅ: Hva gjør egentlig en kommune?

Bjugn sa ja

I nabokommunen, Bjugn, kom politikerne til stikk motsatt konklusjon. Der stemte 14 for og sju mot storkommunesammenslåing.

- I mine øyne er det et ubestridt faktum at alle lokalpolitikerne, meg inkludert, har sviktet innbyggerne på Fosen. Vi har ikke fått til å holde tritt med samfunnsutviklinga i Norge. Uansett når vi snakker om kommunestruktur på Fosen, er det alltid noen som sier det er en god ide men at det ikke passer nå, sa Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap) ifølge lokalavisen Fosna-folket.

Han viser til at det er en gammel idé å slå sammen hele Fosen til en kommune. Den ble blant annet lansert i 1990.

LES OGSÅ: - Det blir ingen frivillig sammenslåing til Fosen kommune

Vedtaket er i tråd med innstillingen til rådmann Emil Raaen.

–Vi har ikke evnet å ta beslutningen at nå er tiden moden for en Fosen-kommune på nesten 30 år. I mine øyne er det uforsvarlig at vi enda polemiserer og driver med partipolitikk i saken. Vi er den regionen i Norge som blir mest simulert av alle. Det er som om vi går på både EPO og testosteron samtidig. Allikevel greier vi ikke å heve Fosen opp på et norsk nivå, sier Undertun til lokalavisen .

Tvangssammenslåing uansett

Onsdag stemte Osen kommune nei til å bli slått sammen med de andre Fosen-kommunene. Kommunestyret i Åfjord sa imildertid ja til innstillingen om storkommunesammenslåing .

- Slik jeg oppfatter kommunestyret handler vedtaket vårt i dag hovedsakelig om at det er for stor utrygghet omkring hvordan en regionkommune skal løse nye oppgaver. Staten må være mer konkret på det. I dag er det ikke kommet antydninger om hvordan det skal gjøres, sier Ørland-ordføreren.

LES OGSÅ: - Denne saken er ikke avgjort før etter valget

- Dette betyr at dere kan få et vedtak om tvangssammenslåing i juni, hva tenker du om det?

- For vår del ligger det uansett an til et vedtak om tvangssammenslåing. Men kommunestyrets vurdering er at det ikke krever samme investeringer for å få utløst den potensielle gevinsten om vi slås sammen med Bjugn. Det er ingen andre steder på Fosen det ligger så godt til rette for det, som her, sier Myrvold.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter .