Rygget på mann med rullator - straffen mot sjåfør skjerpet

Det var 6. juli i 2015 at 77 år gamle Arne Magne Størseth fra Røros døde etter å ha blitt påkjørt av en lastebil . Sjåføren av lastebilen, en mann i 50-årene, ble i fjor høst dømt til 30 dagers fengsel for uaktsomt bildrap i Sør-Trøndelag tingrett . Han ble også fradømt førerretten for bil i to år. Sjåføren anket avgjørelsen, og saken ble behandlet i Frostating lagmannsrett i slutten av april.

Gikk snarvei da han døde

Dødsulykken skjedde i forbindelse med at sjåføren rygget bak Rema 1000-butikken i Falunveien i Røros.

Like før den fatale hendelsen hadde Størseth vært inne i butikken for å handle. Mannen brukte rullator, og gikk langsomt med korte skritt, ifølge dommen. Lagmannsretten mener at 77-åringen hadde tenkt å benytte en snarvei - en støpt gangvei/rullestolrampe som ligger mellom Rema og butikken Fagmøbler. Da mannen skulle krysse bak lastebilen vel to-tre meter fra hjørnet av Rema-bygget, ble han truffet av lastebilens bakpart og deretter overkjørt. 77-åringen døde umiddelbart av skadene.

- Kunne gått ut

Sjåføren bestred i retten at han handlet uaktsomt da han rygget mot butikken, og forsvareren hans påsto frifinnelse.

Tingretten mente i sin dom at tiltalte ikke tok seg tilstrekkelig tid ved bruk av speil og ryggekamera, slik at han fikk forsikret seg om at det ikke var noen i kjørebanen under ryggingen. Lagmannsretten er enig i dette, men peker i tillegg på at sjåføren kunne ha bedt om assistanse fra en hjelpemann under ryggingen. Retten mener i tillegg at tiltalte kunne ha gått ut av bilen og undersøkt om det var noen bak, samt at han kunne holdt lavere fart under ryggingen. Da ville han hatt bedre tid til å observere eller stoppe, poengteres det i dommen. Lagmannsretten finner det derfor også bevist at sjåføren handlet uaktsomt.

Lang liggetid hos politiet

Frostating lagmannsrett mener at et straffenivå på 60 dagers fengsel er rett utgangspunkt i denne saken. Fordi saken har hatt lang liggetid hos politiet, får tiltalte et fradrag i straffen. Han dømmes derfor til 40 dagers fengsel - ti dager mer enn i tingrettsdommen. Han fradømmes også førerretten for bil i to år og må betale 5000 kroner i saksomkostninger.

Lastebilen var på oppdrag for Posten og skulle levere til Post i butikk da dødsulykken skjedde.

- Dette er en sak med tragisk utfall. Våre tanker går først og fremst til den omkomnes familie. Vi har satt i gang våre tiltak, og har et kriseteam klart som ivaretar både sjåføren av lastebilen og andre ansatte som har behov for oppfølging, sa pressesjef John Eckhoff i Posten etter ulykken.

Et vitne i ankesaken opplyste at Posten etter ulykken har lagt om sine rutiner, slik at det nå står en person bak lastebilen i forbindelse med rygging inntil lasterampen ved Rema-butikken i Røros, ifølge dommen.

