Saken oppdateres.

Det var i 90-sonen på E6 ved Melhus at UP lørdag hadde fartskontroll.

På Twitter melder politiet i Sør-Trøndelag at det førte til at tre blir anmeldt, to førerkort ble beslaglagt og det ble gitt to forenklede forelegg.

Den høyeste hastigheten som ble målt var 130 kilometer i timen i 90 sonen.