Snart kan du sjekke inn her med ny app

For 16. året på rad arrangerer TT «Til Topps». De har satt opp syv turmål som er markert med plakat og kodeord. Nytt av året er appen som du kan laste ned på telefonen og bruke for å finne stedene som også er markert med plakat og kodeord. Det betyr at du fremdels kan bruke penn og papir i jakten på de syv turmålene TT har satt opp. Appen heter «DNT SjekkUT» og er tilgjengelig i appstore.

«Til Topps» starter 14. mai og går frem til 15. oktober. I denne perioden kan du jakte på de syv turmålene rundt Trondheim.

Lavterskeltilbud

- «Til Topps» er et lavterskeltilbud som også passer godt for barnefamilier. Postene ligger i nærområdene rundt Trondheim. Vi tror kanskje det blir ekstra spennende for barn og unge å finne punktene ute i terrenget når de kan bruke telefonen og appen. Der får du opp et kart og der får du opp en markering når du har kommet frem og er nær nok til å sjekke inn og krysse av for å ha funnet posten, sier informasjons- og markedssjef i TT Jonny Remmereit.

Her er årets mål: 1. St. Olavsspranget (Bymarka) 2. Gråkallen (Bymarka) 3. Øyberget (Melhus) 4. Månen (Estenstadmarka) 5. Jervfjellet (Malvikmarka) 6. Vassfjellet (Klæbu) 7. Storheia (Bymarka).

10 000 deltagere

Trondhjems Turistforening og Trondhjems Skiklub er arrangør, mens Adresseavisen og Friluftsrådet er samarbeidspartnere. Dette er også et av jubileumsarrangementene til Adresseavisen.

Remmereit tror at 10 000 mennesker vil delta i årets arrangement. De som sjekker inn på fire av de syv postene har gjort seg fortjent til kjentmannsmerket og kan kjøpe dette hos TT. De er også med i trekningen av flere premier som består av turutstyr til en samlet verdi av 10 000 kroner.

- Vi ser at folk er glade for å få tips og innspill til nye turer. I tillegg får de trent litt på å orientere seg ute i terrenget og finne frem. Turene vi har satt opp i år er mellom to og ti kilometer lange. Mange bruker også dette som trim frem til «Topp 7» som arrangeres 11. juni, sier Remmereit.