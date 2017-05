Koteng: Jeg hadde ikke byttet min trønderske egalitære dannelse (les skinnvest) mot noen annen dannelse, for noe i verden.

Endelig ble det over 20 grader i Trøndelag

Orlogskaptein dømt for grov korrupsjon i nigeriabåtsaken

Saken oppdateres.

- Et tak på en lastebil har blåst av og forårsaket skade på en lyktestolpe ved vekta i Malvik. Stolpen er røsket opp av bakken og ligger over auotvernet og lastebilen. Et kjørefelt sørover på E6 er sperret, melder politiet på Twitter.

Politiet er på vei til stedet.