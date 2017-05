Unike bilder av Trøndelag vises på filmfestival i USA

Saken oppdateres.

- Ifølge juryen kom det inn over 4000 bidrag fra hele verden. Av dem er det et fåtall som faktisk vises, sier André Hope.

Trondheimsfotografen har de siste årene vunnet flere priser og fått sine dronefilmer vist på internasjonale festivaler . 19. og 20. mai står Sunset Film Festival Los Angeles for tur.

Naturen i sentrum

Felles for de fleste filmene til Hope er at Trondheim eller Trøndelag fungerer som motiv, samtidig som naturen spiller en sentral rolle.

Hans forrige film, en «dronie» (dronefotografenes svar på selfie, journ.anm.) fra Steinvikholmen, stakk av med flere priser i Europa.

- Jeg brukte inspirasjon fra den filmen til å lage en litt lengre film. Filmen heter «Cold Winter Days», og skal gi en beskrivelse av hvordan naturen er på de meget kalde dagene.

Klippene er filmet ved Jonsvatnet, Utleira, Sognmoen i Orkdal og Steinvikholmen.

- Research hele tiden

- For oss er det kanskje ikke så spesielt, for vi ser det hver dag, men for amerikanere er norsk natur mer eksotisk. De ser det med andre øyne, og jeg har kanskje truffet noe, sier Hope, som imponerte juryen nok til å få en egen plass på lørdagsprogrammet.

- De ser også på det filmtekniske, og jeg har prøvd å gjøre filminga variert og spennende. Likevel er det størst fokus på location, og jeg gjør research hele tiden. Fra bakken kan du få en indikasjon på hvordan det ser ut fra lufta, og det gjør det spennende å prøve noe nytt.

LES OGSÅ: «En fotografisk historieforteller i verdensklasse»

Tildelingen av prisen under European Drone Film Festival i Barcelona begrunnet juryen slik:

«For its good technique and precision and its good taste in the choice of this fantastic location».

- Artig og kreativt

- Jeg leter etter områder som kan gi spennende øyeblikk, og noterer meg for eksempel når sola står bra på himmelen, hva som kan fungere på hvilken årstid. Man er bevisst på hva og hvordan man filmer, og det er en artig og kreativ prosess.

LES OGSÅ: Nattlige vandringer ga gjev fotopris

Hope, som ikke får dratt til Los Angeles selv, holder seg stadig vekk oppdatert på festivalfronten.

- Det gjelder å følge med på hva man kan melde seg på i sin kategori. Jeg håper å få dra til en annen festival i løpet av året hvis jeg får flere muligheter.