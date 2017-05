Dømt etter dødsbrannen på Øysand

Resultatet av klimahandlingsplanen vil bli en bedre by for oss som bor her

Saken oppdateres.

Daglig leder Belinda Skibnes Ramberg i Trondheim Bil-demontering er også dømt til 90 dagers betinget fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven. Hun må i tillegg betale 25 000 kroner i bot etter dødsbrannen på Øysand i Melhus.

- Fraværende risikovurdering

En mann døde og to ble alvorlig brannskadd etter den eksplosjonsartede brannen ved Trondheim Bil-demontering 26. mai 2015. Forut for brannen oppsto det en bensinlekkasje fra en av tankene inne i en tankhall på området til Trondheim Bil-demontering. De ansatte forsøkte å stanse lekkasjen. En truck ble kjørt inn i rommet, noe som den sakyndige sa under rettssaken trolig var årsaken til at bensindampen tok fyr.

- Etter rettens vurdering var risikovurdering hva angår lagring av brannfarlig væske i tankhallen helt fraværende. Gjennom bevisførselen er det også avdekket at de ansatte på ingen måte var kjent med hvilke adekvate tiltak som skal iverksettes ved lekkasje av brennbar væske fra tankanlegget, skriver Sør-Trøndelag tingrett i dommen.

- Skulle evakuert umiddelbart

Retten mener at bedriften skulle ha utarbeidet en instruks om hvordan de ansatte skulle forholde seg ved lekkasjer fra tankanlegget. I dommen står det at Rambergs og de ansattes oppførsel da det oppsto en lekkasje viser at de manglet kunnskap om brann- og eksplosjonsfaren.

- I den aktuelle situasjonen med pågående lekkasje hvor bensin strømmet ut av de to fulle tankene under stort trykk, skulle hele området ha vært evakuert umiddelbart. I stedet forsøkte de ansatte å stanse den omfattende lekkasjen, skriver retten i dommen.

- Grovt uaktsomt

Retten mener at det var nærliggende at brudd på pliktene til å jobbe systematisk med HMS i tilknytning til virksomhetens tankanlegg kunne føre til alvorlig fare for liv og helse. Retten finner det utvilsomt at både Trondheim Bil-demontering og Ramberg under særdeles skjerpende omstendigheter har overtrådt bestemmelsene i tiltalebeslutningen og forelegget som bedriften ble ilagt.

Retten vurderer det som skjedde som «kvalifisert klandreverdig og grovt uaktsomt».

I straffeutmålingen kommer det frem at retten mener aktors påstand om straff for Ramberg var mild. Retten har vurdert å utmåle en straff på både ubetinget og betinget fengsel, men kom under betydelig tvil frem til at straffen skal gjøres betinget. Boten som bedriften må betale ble satt til 500 000 kroner og er vurdert opp mot bedriftens økonomi.

Kjent med dommen

Advokat Frode Wisth, som forsvarer Skibnes Ramberg og bedriften, opplyser at klienten er kjent med slutningen. De har imidlertid ikke rukket å gå gjennom avgjørelsen sammen, og har derfor ingen kommentarer til dommen foreløpig.

Beslutningen om å eventuelt anke avgjørelsen vil tidligst bli tatt i neste uke, opplyser advokaten.

Rettssaken etter brannen startet i Sør-Trøndelag tingrett 20. mars i år. Rettssaken ble stanset av tingretten fordi man ønsket å hente inn en ny sakkyndig vurdering av brannsikkerheten ved anlegget. Saken startet igjen etter påske , og 4. mai ble det holdt prosedyrer.