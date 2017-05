Trøndersk MDG-topp: - Det er nok best å stå utenfor regjering

Her var det varmest i landet tirsdag

I Adresseavisens valgomat krysser Berg, som også er fylkesleder for partiet, av for «Hverken eller» på spørsmålet om hvem hun ønsker som statsminister av Jonas Gahr-Støre og Erna Solberg.

- Vi støtter den regjeringen som er grønnest, og i utgangspunktet ser jeg ikke stor forskjell på Høyre og Ap. Partiene er like ille i oljespørsmålet, og det må leveres gode grunner for at vi skal være med, sier hun.

Olje-kompromiss

Hun mener Aps kompromissforslag om konsekvensutredning av oljevirksomhet i deler av havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, ikke holder vann.

- Arbeiderpartiet, sier hun med trykk på arbeider.

- For oss er klima og miljø viktigst, og det betyr at vi må finne nye jobber som ikke er finansiert av olje, legger hun til.

- Kan dere støtte et parti som er for oljeleting?

- Det er forskjellige meninger om det, men for min egen del mener jeg ikke det. Det er nok best å være i opposisjon. Men politikk er kompromiss, så vi får se hvor vi ender, sier hun.

- Men dere kan ikke gå med på noe olje-kompromiss?

- Nei, det høres veldig rart ut. Når vi hele tiden pusher grenser på global oppvarming, og begrunner oljeleting med arbeidsplasser så tenker man ikke langt. Det har faktisk ganske mye å si hva som skjer om 30 år, sier hun.

Grønnmaling

Hun tror det er flere med henne som mener det gjelder å holde hodet kaldt hvis MDG skulle komme med i regjeringsdiskusjonen.

- Jeg bruker å si at vi kan brukes som grønnmaling, og det mener jeg er rett nå også, sier hun.

Og påpeker at det ikke er skjedd i Trondheim. Der mener hun byen faktisk er grønn, og at MDG har reel innflytelse.

Under helgens landsmøte i Lillehammer blir det diskusjoner om hvor raskt oljenæringen skal avvikles. Kommunereform, som andre partier har hatt debatter på, blir det neppe i MDG. Der er frivillighetstanken klar. Like klar er partiet- og hun – i ulvespørsmålet. Der i gården skal ulven leve.

Mindre testing

- Vi er for rovdyr, så enkelt er det.

- Men dere er også opptatt av landbruk, er det ingen tvist der?

- Jo, jeg ser den. Vi ønsker jo mer matproduksjon. Og med tanke på kjøttproduksjon er det mer bærekraftig med beitebruk, så den problematikken står vi i. Men utgangspunkt er at vi vil ha biologisk mangfold. Det finnes vel noen rovdyrmotstandere i partiet, men det er neppe deres hovedsak for å bli med i MDG, sier Berg.

Fannrem-kvinnen er også klar på at hun ønsker mindre testing i skolen.

- Mennesket har mange verdier og holdninger som ikke kan måles. De sosiale ferdighetene betyr mer enn toppkarakteren i norsk. Det hele mennesket blir ikke sett med dagens testregime, mener Berg.

MDGs landsmøte * Miljøpartiet De Grønnes landsmøte holdes 19. til 21. mai på Lillehammer hotell. * Landsmøtets viktigste oppgaver er å behandle årsmelding, vedta partiets programmer og vedtekter samt velge partiets ledelse. * Rundt 200 delegater som representerer fylkene, Grønne Studenter, Grønt Kvinnenettverk og Grønn Ungdom deltar på landsmøtet. * Temaer som skal debatteres er: * Jobber: Grønne arbeidsplasser, sirkulærøkonomi, utslippsfri kyst og bioøkonomi, redusert arbeidsgiveravgift for lavtlønnede, fjerne formuesskatt på arbeidende kapital, minstefradrag for selvstendig næringsdrivende, skattefordeler for skipsbygging, fjerne moms på reparasjon. * Velferd: Kortere arbeidstid, borgerlønn eller styrking av dagens velferdsstat, skatt på multinasjonale selskaper og roboter, grønn vekst eller bærekraftig forbruk. * Klima: Utfasing av olje på 15 eller 20 år, klimatoll på klimaverstingland, krav om nullutslippsbiler fra 2020 eller 2017. * Solidaritet: Gjøre oljefondet til et klimafond, doble bistanden med en klima- og bistandsprosent på 1,2, reversere regjeringens asylpolitikk, bedre integrering, lettere for folk utenfor EØS å få arbeidstillatelse. (Kilde: MDG/NTB)

Vern matjorda

Som avslutter valgomaten med sin hjertesak; landbruk.

- Vi må verne om småbrukene som faktisk står for 70 prosent av matproduksjonen i verden. Skal vi klare å opprettholde matsikkerheten må vi forstå at småbruk er kjempeviktig. Store deler av Norge er ikke laget for industrialisering. Vi trenger bønder, og vi trenger matjorda. Jeg får vondt når vi setter en pris på matjorda vår. Vi må ha mye, mye sterkere vern på matjord, sier hun.

