Fem til sykehus etter front mot front i Røddekrysset

Siktet for promillekjøring etter frontkollisjon

Saken oppdateres.

Skadestedsleder Svein Erik Wagnild i Trøndelag politidistrikt sier flere er skadet i ulykken som skjedde i Røddekrysset på fylkesvei 704.

- Det er bruddskader og skader vi er usikre på foreløpig. Det ser ikke ut som om det er alvorlige skader. Men man vet aldri når det er bråstopp i 55-60 km/t, sier Wagnild.

Alle fem er kjørt til St. Olavs Hospital.

Satt fastklemt

- Føreren i den ene bilen satt fast etter ulykken, til brannvesenet fikk klippet opp bilen, sier Wagnild.

Han forteller at møteulykken skjedde like ved avkjøringen til Rødde på Brøttemsvegen.

- To biler er involvert. Det ser ut som om den ene bilen har kommet over i motsatt kjørefelt, og har truffet den møtende bilen på venstre side. Sjåføren i bilen som kom fra Klæbu var alene i bilen, mens det var fire personer i bilen som kjørte i retning Klæbu, sier Wagnild.

Det er store materielle skader på de to involverte bilene.

Veien åpnet igjen

Like før klokka 19 ble fylkesvei 704 ved Jesmo på strekningen Brøttem - Sandmoen åpnet for trafikk igjen, etter at ulykkesstedet var ryddet. Veien var midlertidig stengt etter ulykken.

Trøndelag politidistrikt sendt ut den første Twitter-meldingen om ulykken like før klokka 18 søndag.