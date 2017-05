Hytte nedbrent i Åfjord

Denne semitraileren hadde 4300 kilo for mye last

Saken oppdateres.

Politiet fikk melding om en hyttebrann i Åfjord klokka 8.06 søndag morgen. Det var hytteieren selv som varslet.

- Hytta var da overtent. Begge i hytta hadde kommet seg uskadd ut, forteller operasjonsleder Kirsten Bergstrøm ved Trøndelag politidistrikt.

Hytta ligger tre kilometer fra veien ved et vann øst i Åfjord.

Like etter klokka 9 melder politiet på Twitter at hytta er nedbrent og at det ikke er noen fare for at brannen sprer seg.

- Vi har en patrulje nede ved veien som nå venter på hytteeieren. Det vil bli gjort nærmere undersøkelser på brannstedet senere, sier Bergstrøm.

Politiet opplyser at brannvesenet skal kjøre inn til hytta med terrengkjøretøy for etterslukking.