Denne semitraileren hadde 4300 kilo for mye last

Saken oppdateres.

Politiet fikk melding om en hyttebrann i Åfjord klokka 8.06 søndag morgen. Det var hytteieren selv som varslet.

- Hytta var da overtent. Begge i hytta hadde kommet seg uskadd ut, forteller operasjonsleder Kirsten Bergstrøm ved Trøndelag politidistrikt.

Brannvesenet i Åfjord var klokka 9 fortsatt underveis til stedet. Mannskapene må ta seg frem til fots fordi hytta ligger langt unna vei, opplyste 110-sentralen i Sør-Trøndelag.

Hytta ligger tre kilometer fra veien ved et vann øst i Åfjord.

Like etter klokka 9 melder politiet at hytta er nedbrent og at det ikke er noen fare for at brannen sprer seg.

- Vi har en patrulje nede ved veien som nå venter på hytteeieren. Det vil bli gjort nærmere undersøkelser på brannstedet senere, sier Bergstrøm.