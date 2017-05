Skuddoffer behandles ved St. Olavs Hospital

Sju grønne trøndere å se opp for

- Vi står i et usikret område og har muligens en farlig mann her

Saken oppdateres.

Siste nytt klokken 01.10: Store styrker leter etter den antatte gjerningsmannen.

- To andre personer var til stede da det skjedd. De vil bli avhørt, sier politiets innsatsleder Erik Bang Danielsen til Adresseavisen.

Han opplyser at den mistenkte mannen flyktet fra stedet på snøskuter, og at store politistyrker leter etter ham.

- Vi søker fortsatt etter en antatt bevæpnet person. Vi har ikke kontroll på mistenkte, og søker i et område sju-åtte kilometer lenger inne ved noen hytter hvor vedkommende kan befinne seg.

Det er delvis snødekt i fjellet, men for så vidt greie søkeforhold, sier innsatslederen.

- Kan være ustabil

- Vi vet identiteten på vedkommende, og mye tyder på at de to partene vet om hverandre. Den andre er kjørt til St. Olavs Hospital med skuddskade. Han er heldigvis ikke kritisk skadd.

I tillegg til det omfattende søket, jobber politiet natt til tirsdag på åstedet.

- Det var to andre personer til stede da det skjedde. Vi har kontroll på dem, og de betraktes som vitner. Vi mener at de har sett hendelsen, sier Bang Danielsen.

Han sier at folk i Tydal ikke har grunn til å føle seg utrygge.

- Vi er ikke kjent med at andre skal føle utrygghet, sier han, men legger til:

- Nå vet vi ikke tilstanden til mistenkte som har vært i en så alvorlig situasjon, så vi må ta høyde for at han er ustabil.

Kan sette inn helikopteret

Politiet ble først varslet om skyteepisoden i Tydal via AMK-sentralen klokken 18.10 mandag. Pressefolk og andre som befant seg i nærheten av hyttefeltet ble da bedt om å forlate området.

- Vi tror vi vet hvem han er, men vi vet ikke hvor han befinner seg, sa lensmann John Paulsen om gjerningsmannen tidligere i kveld.

LES MER: Ordfører beskriver situasjonen som dramatisk for den lille bygda

Klokken 20 meldte politiet at helsepersonell er kommet frem til den skadde mannen. Han skal da ha vært ved bevissthet. De meldte samtidig at han ble fraktet til St. Olavs hospital.

Etter hvert ble politihelikopteret fra Gardermoen tilkalt. Det står natt til tirsdag på flyplassen i Røros, men kan bli satt inn i søket når det lysner.

Væpnet aksjon

- Vi kan ikke utelukke at den antatte gjerningsmannen er farlig, og vi vet ikke hvilken tilstand han er i, sa operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt klokken 20.30.

Mannen har trolig tilgang til en snøskuter. Politiet var mandag kveld på stedet med egne skutere og lette etter mannen.

Seks politibiler og fire biler fra helsevesenet var mandag kveld på stedet. Det skal være cirka 30 minutter med skuter fra der hvor bilveien slutter til stedet mannen ble skutt.

Ukjent tilstand

Privatpersoner på stedet drev førstehjelp på mannen i en lengre periode, før helsepersonell ankom stedet like etter klokken 20. Helsepersonell måtte først vente på at politi fra Stjørdal skulle komme til stedet.

- Første vurdering var at de skulle vente på politiet, men utifra meldingene hørtes det ut som om tilstanden til den skadde var veldig alvorlig. Helse hadde base nær stedet, og vurderte etter hvert at de skulle gå inn på egen hånd, sa Kimo tidligere i kveld.

Han har ikke fått opplysninger om tilstanden til mannen etter at helse kom til stedet. Mannen ble fraktet til sykehuset i Trondheim. Pressevakt ved St. Olavs Hospital opplyste i 22.45-tiden at pasienten er ventet inn i løpet av kort tid.

Ber folk holde seg unna

- Siden vi ikke har kontroll på antatt gjerningsmann, ber vi folk holde seg unna området. Vi ber om dette av hensyn til sikkerhet, sa operasjonsleder Ebbe Kimo kort tid etter aksjonen var i gang.

- Kan det være snakk om en ulykke?

- Vi vet ikke nok om omstendighetene rundt dette ennå, sa Kimo.

Dårlig vær i området

Siden det er dårlig vær, har politiet slitt med å komme seg ut med fly. Fjellredningen Tydal/Norsk folkehjelp Tydal har kjørt inn med skutertransport. Operativ leder Bjørge Aas sier de bistår så lenge politi og AMK ønsker.

- Vi har seks til syv personer som bistår. Vi har lokalkunnskap om området og er vant til å ferdes i terrenget med skuter, sier Aas.

Han sier dette er et uvalig oppdrag for den frivillige gruppen, men at personellet er godt ivaretatt med tanke på sikkerheten.