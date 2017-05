- Vi står i et usikret område og har muligens en farlig mann her

Saken oppdateres.

Ifølge lensmann i Tydal, John Paulsby, vet de trolig hvem gjerningsmannen er.

- Vi tror vi vet hvem han er, men vi vet ikke hvor han befinner seg, sier lensmannen like før klokken 20.

Like etterpå melder politiet at helsepersonell er kommet frem til den skadde mannen. De melder samtidig at mannen vil bli fraktet til sykehus.

Politiet fikk først melding om saken via AMK-sentralen kl. 18.10.

Væpnet aksjon

Det pågår mandag kveld en væpnet politiaksjon i Tydal. Pressefolk og andre har blitt bedt om å forlate området.

- Vi kan ikke utelukke at den antatte gjerningsmannen er farlig, og vi vet ikke hvilken tilstand han er i, sier operasjonsleder Ebbe Kimo ved Trøndelag politidistrikt klokken 20.30.

Mannen har trolig tilgang til en skuter. Politiet var i 20.30-tiden på stedet med egne skutere, og lette etter mannen.

Seks politibiler og fire biler fra helsevesenet er observert, melder Adresseavisens reporter. Det skal være ca. 30 minutter med skuter fra der hvor bilveien slutter til der mannen ble skutt.

Ukjent tilstand

Tilstanden til mannen som ble skutt, er ukjent.

- Omstendighetene er foreløpig uklare, men livreddende førstehjelp er igangsatt, sa Kimo i 19-tiden.

Det var da privatpersoner på stedet som drev førstehjelp. Først like etter klokken 20 kom helsepersonell til stedet der mannen ble skutt. De ventet nemlig først på at politiet også skulle komme til stedet.

- Første vurdering var at de skulle vente på politiet, men utifra meldingene hørtes det ut som om tilstanden til den skadde var veldig alvorlig. Helse hadde base nær stedet, og vurderte etter hvert at de skulle gå inn på egen hånd, sier Kimo.

Han har ikke fått opplysninger om tilstanden til mannen etter at helse kom til stedet. Mannen skal fraktes til sykehuset.

Uklare omstendigheter

- Siden vi ikke har kontroll på antatt gjerningsmann, ber vi folk holde seg unna området. Vi ber om dette av hensyn til sikkerhet, sier Kimo.

- Kan det være snakk om en ulykke?

- Vi vet ikke nok om omstendighetene rundt dette ennå, sier Kimo.

Dårlig vær i området

Fjellredningen Tydal har kjørt inn med skutertransport.

- Det skal være snakk om at stedet er en halvtimes skutertur fra der hvor det er farbar vei. Det er dårlig flyvær også, så dette er dessverre eneste vei inn nå, sier Kimo til Adresseavisen klokken 19.45.

Ole Jørgen Kjellmark i NAKs Flytjeneste i Røros var mandag kveld ute på et annet oppdrag med småfly da han ble anmodet fra politiet om å fly mot området.

- Vi var i lufta allerede, men måtte snu på grunn av dårlig vær, sier Kjellmark.