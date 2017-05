- Vi står i et usikret område og har muligens en farlig mann her

To menn siktet for drapsforsøk på hverandre etter skyteepisode i Tydal

Politiet: – Det vi vet er at det ble skutt i retning av begge to der den ene altså ble truffet

Begge de to mennene som var involvert i skyteepisoden i Tydal mandag kveld skal ha avfyrt skudd. Siktelsen mot de to ble derfor utvidet fra å gjelde grov kroppsskade, til å gjelde drapsforsøk på hverandre. Både de to siktede og de to vitnene som var til stede i hytta ble tirsdag avhørt av politiet.

Forskjellige versjoner

- Det fremkommer forskjellige versjoner av det som har skjedd. Vi kan foreløpig ikke si noe mer om hva som har foregått, men vil i løpet av formiddagen onsdag danne oss et bilde basert på vitneforklaringene og tekniske funn, sier etterforskningsleder Annar Sparby. Han bekrefter at det er tatt beslag i våpenet som ble brukt under skyteepisoden.

- Har de to siktede forklart noe om motivet for skytingen?

- Jeg ønsker ikke å kommentere motiv nå annet enn at det er snakk om en uenighet mellom de to.

- Var det snakk om et festlig lag som gikk over styr?

- Det ønsker jeg ikke å kommentere. Det vi vet er at det ble skutt i retning av begge to der den ene altså ble truffet, mens den andre unngikk å bli truffet, sier Sparby.

Han tilføyer at politiet vil bestemme seg i løpet av formiddagen onsdag om de to siktede skal fremstilles for varetektsfengsling.

- Mannen som ble skutt slapp billigere fra det enn hva vi fryktet. Dersom vi får sikret alle bevis, kan det bli snakk om løslatelse mens etterforskningen pågår, sier Sparby.

Innlagt på sykehus

En mann i 60-årene er fortsatt innlagt på St. Olavs Hospital etter at han skal ha blitt skutt i magen av den andre siktede, som er en mann i 50-årene. Mannen i 50-årene flyktet på snøskuter etter skytingen og ble pågrepet på en annen hytte i Tydal natt til tirsdag.

Tilstanden til den skadde mannen er ikke kritisk, og han var derfor i stand til å la seg avhøre av politiet tirsdag.

- Det ser ut til at det går greit med ham, sier Sparby.

Mannen i 50-årene sitter i arresten i Trondheim.

Avhørte vitner

Vitner i hytta ringte nødnummeret etter skytingen. Politiet satte i gang en større politiaksjon for å finne mannen i 50-årene. Både helikopter og snøskutere ble tatt i bruk, men pågripelsen skjedde uten dramatikk. Mannen lå og sov i hytta da politiet kom.

- Hva vet dere om bakgrunnen for skytingen?

- Vi har en viss formening, men ønsker ikke å gå nærmere inn på det, sier etterforskningsleder Eivind Guldseth ved Stjørdal lensmannskontor.

Det ligger en del hytter i området der skyteepisoden fant sted og det var mye skuterspor å se hele veien opp til hyttefeltet. Det var ingen spor etter skyting utenfor hytta.

Både hytta der skytingen skjedde og hytta hvor en av mennene ble pågrepet ble sikret og plombert tirsdag. Krimteknikere fra Trondheim gjennomførte tekniske undersøkelser i området sent tirsdag ettermiddag.