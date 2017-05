Noen av disse gassflaskene gikk rett gjennom murveggen da fabrikken brant

Vil at du skal få lov å drikke pils i parken i sommer

Gassflaskene som eksploderte under brannen i den gamle sponplatefabrikken på Orkanger 6. mai , gikk gjennom tak og vegger med voldsom kraft.

- Hold avstand på 300 meter

Politibetjent Viggo Hansen forteller at noen av gassflaskene gikk rett gjennom taket og laget store hull i murveggene.

Politiet i Orkdal legger ofte ut bilder fra hverdagen på sin Facebook-side . Denne gang viser de restene av gassflaskene som eksploderte i brannen.

Flaskene inneholdt argongass, som brukes til sveising. Om de eksploderer, kan metallfragmentene fra flaskene kan oppnå en svært høy fart.

Politiet og brannvesen bruker derfor bildene til å minne folk om å holde god avstand til branner. Sikkerhetssonen er på 300 meter.

- Husk å holde avstand til branner, spesielt der gassflasker og annet farlig gods kan befinne seg, oppfordrer Warholm og Hansen.

Folk sto i veien og filmet

- Prøvde folk å gå for nært under brannen?

- Under denne brannen hadde brannvesenet problemer med å komme fram med brannbilen fordi folk sto i veien og filmet. Allerede da var folk for nær brannen. Brannvesenet måtte bruke mannskap fra Sivilforsvaret for å holde folk unna, forteller Hansen.

Politiet gikk også ut og ba folk holde seg unna branntomta i ettertid, av sikkerhetsgrunner. De opplevde at mange krysset sperrebåndene og tok seg inn på den fortsatt varme branntomta.

Politiet har for øvrig fått god hjelp fra publikum når det gjelder bilder og filmer fra brannen. De har fått inn over 200 bilder og videoer.

En av leietakerne i bygget anslo at verdier for millioner gikk tapt i brannen.

