- Trolig et festlig lag som har endt i krangel

To menn siktet for drapsforsøk på hverandre etter skyteepisode i Tydal

Politiet: – Det vi vet er at det ble skutt i retning av begge to der den ene altså ble truffet

Mennene som er siktet for drapsforsøk på hverandre etter skyteepisoden i Tydal , er nå løslatt. De har fortsatt status som siktet.

- Ikke fare for bevisforspillelse

- Mannen som lå på sykehus ble løslatt i går kveld, og mannen som satt i fengsel ble løslatt i dag, sier etterforskningsleder Annar Sparby ved Stjørdal lensmannskontor til Adresseavisen onsdag ettermiddag.

Grunnen er at politiet ikke vurderer det slik at det er bevisforspillelsesfare.

- Vi ser ikke noe behov for å ha noen av dem fengslet, sier Sparby.

- Vurderer dere det heller ikke slik at de to er en fare for hverandre?

- Nei, ikke slik vi vurderer det, sier Sparby.

- Kranglet og hentet våpen

- Vet dere nå mer om bakgrunnen for hendelsen?

- Vi har dannet oss et bilde av at det er et festlig lag som har endt i en krangel. Den ene av mennene dro fra stedet og hentet et våpen, og de to har skutt mot hverandre med hvert sitt våpen, sier Sparby.

Han sier at de to mennene er venner.

Politiet har sikret bevis og avhørt de involverte. Hytta der skytingen fant sted og hytta der den ene mannen senere ble pågrepet, er også frigitt.

Politiet vil nå vurdere siktelsene av de to mennene, også med tanke på at skadeomfanget ikke ble så alvorlig som først antatt.

- Vi ønsker å få påtalt saken forholdsvis fort, sier Sparby.