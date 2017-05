Saken oppdateres.

Bane Nor advarer laksefiskere mot å gå i jernbanesporet ved Gaula, skriver Trønderbladet.

Mange har latt seg friste til å gå over togsporet for å komme fram til fiskeplassen, og i fjor rapporterte Bane Nor om flere nestenulykker med laksefiskere involvert. Ved to tilfeller var fiskere nær ved å bli påkjørt.

Laksefiskesesongen starter 1. juni.

