Advokat vant strid med Fylkesnemnda

Saken oppdateres.

Advokat Farhad Shariati fra Trondheim kalte i vinter Fylkesnemnda «inkompetente» i et innlegg på Facebook.

Uttalelsene førte til at Fylkesnemnda fattet vedtak om at Shariati ikke skulle få oppdrag i barnevernssaker som behandles i nemnda. Fylkesnemnda behandler barnevernssaker, blant annet de som gjelder omsorgsovertakelser.

Nå er dette vedtaket erklært ugyldig, skriver VG .

Shariati klaget vedtaket inn til Statens sivilrettsforvaltning, og vant fram.

- Jeg er glad for avgjørelsen fra Statens sivilrettsforvaltning. Det er bevis på at vi har et fungerende demokrati som vi må ta vare på, sier advokaten til VG.

Bendik Falch-Koslund som representerte Shariati i retten sier de ser alvorlig på saken, og sier at de vil vurdere å forfølge saken videre.

Fylkesnemnda i Trøndelag tar avgjørelsen til etterretning.