Lommevenner i nøden

Saken oppdateres.

Jentene, som er elever ved Klæbu ungdomsskole, har gjennom valgfaget «Innsats for andre» samlet inn 209 «Lommevenner» som de overrakte til ambulansetjenesten i Sør-Trøndelag forrige uke. Jentene har, i tillegg til å strikke og sy sammen bamser selv, brukt skoleåret til å informere om lommevennprosjektet rundt omkring, og fått strikkeglade damer til hjelpe til med produksjonen. Bamsene er sydd sammen av flere firkantede lapper, og fylt med stoff.

– Det har vært ganske mye jobb. Vi har fått hjelp av flere til å sy lappene, men har sydd sammen alle selv, forteller Lena Strømgren.

LES OGSÅ: Brenner for Bjørnis

Hjelp fra elever

Lærer Ingun Bjørnebo Ramlo forteller at det er andre året de har dette faget, hvor poenget er å hjelpe andre.

– Det er et skikkelig sympatisk fag, må jeg si!

– Ja, det er kjempepopulært. Vi har veldig mange søkere. De får velge selv hva de vil gjøre, det kan være en innsats for lokalsamfunnet eller noe litt større. Andre elever har startet seniorkafé, hvor en gruppe elever fra 8. trinn lager middag. Noen har vært leksehjelp på barneskolen, andre har vært i barnehagen, eller ledet eldregym. Før jul hadde vi gruppe som strikket skjerf til Kirkens Bymisjons juleaksjon, «Gled en som gruer seg til jul», og noen har strikket babysokker og pledd til kuvøseavdelingen ved St. Olavs Hospital, forteller Bjørnebo Ramlo.

Som takk for bamseleveransen fikk de to elevene ved Klæbu ungdomsskole kake, brus og omvisning ved ambulansestasjonen forrige uke.

– Det var kjempepositivt, vi ble veldig godt tatt imot, forteller læreren.

LES OGSÅ: Trønderske nødetater ble rystet av svenske tilstander

Pakket 500

En Lommevenn er en liten bamse som de minste pasientene i ambulansen får. Den fungerer som en liten trøstepremie i en kanskje skremmende situasjon i ambulansen. Bamsene er strikket av strikkeglade over hele landet.

Initiativtaker var Tonje Lysaker, som jobber for ambulansetjenesten Oslo universitetssykehus.

– Det er et lite lokalt prosjekt som nå har vokst til over 25 000 medlemmer. Kontaktpersoner over hele landet innenfor ambulansetjenesten bistår med å pakke og distribuere bamsene ut i bilene, sier ambulansearbeider og sykepleier Per Ivar Lundli, kontaktperson for Lommevenn-prosjektet i Sør-Trøndelag.

– Vi har hatt «Lommevenner» i ambulansene en stund og de har gledet og gitt trøst til mange allerede. Til vanlig mottar vi små porsjoner med bamser fra enkeltpersoner. Men en så stor leveranse og et så flott engasjement er det ikke ofte vi opplever, sier Lundli.

Etter storleveransen fra Klæbu-jentene pakket han 500 bamser i plastposer. Nå ligger de klare til ambulansepersonellet som rykker ut fra St. Olavs Hospital.

De to jentene synes det er fint å tenke på at de kan glede barn som får et uventet møte med ambulansen, og sier prosjektet har gitt inspirasjon til flere gode gjerninger.

– Det krever ikke så mye å glede andre, sier Strømgren.