Saken oppdateres.

Oppdal kommune får nå skilt på alle veier som har fått navn, skriver Opdalingen .

Dette gjelder både kommunale og private veier. I alt skal 245 skilt settes opp i bygda.

- Dette er gode nyheter både for hyttefolket og for bygdefolket. Det er enklere å finne fram, og ikke minst er dette positivt for nødetatene, sier Anne Grete Hoelseter i stadsnavnkomiteen til Opdalingen.

Veinavnene skal også være oppdaterte og søkbare på GPS og nett.

