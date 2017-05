Politiet mener drapet på Ler skjedde med bajonett

Saken oppdateres.

Råger Holte (38) ble funnet død i boligen sin på Ler i Melhus onsdag 25. januar, og kameraten ble noen timer senere pågrepet. Han er nå siktet for drap.

Politiet har tidligere opplyst at de mener at Holte ble knivdrept , men har ikke villet si noe mer om hva slags kniv de mener ble brukt - inntil nå:

- Vi mener avdøde ble drept med en bajonett. Han hadde flere stikkskader på overkroppen, og vi mener at stikkskadene var dødsårsaken, sier politiadvokat Kari Bjørsnøs ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Hun legger til at dette er i samsvar med konklusjonen i obduksjonsrapporten.

Har funnet DNA

Det var Trønderbladet som omtalte dette først. En bajonett er et stikkvåpen som kan festes i nærheten av munningen på et gevær. Avisen skriver videre at det antatte drapsvåpenet i Ler-saken ikke var montert på noe.

Bjørsnøs vil ikke si noe om hvor bajonetten kom fra. Politiet fant våpenet på åstedet, og har sikret dette. Adresseavisen har tidligere skrevet at politiet funnet DNA fra både avdøde og siktede på det antatte drapsvåpenet samt på en slire politiet mener hører til.

Da drapsvåpenet ble tema under et fengslingsmøte i saken i april, poengterte advokat Arve Opdahl, som forsvarer den siktede 27-åringen, at det ikke var rart at klientens DNA var funnet i leiligheten på Ler.

- Avdøde og siktede har hatt et langvarig bekjentskap, hvor siktede har bodd hos avdøde i dagevis. Det siste oppholdet var søndag (22. januar journ.anm.) til tirsdag morgen (dagen før Holte ble funnet drept). Han har også åpent fortalt at de har hatt sine kamper, og at de sloss. Han har blant annet beskrevet et slagsmål natt til tirsdag hvor det ble brukt tallerkener som ble knust, en klappstol og noen tregjenstander. At det finnes DNA fra siktede i huset - det er derfor svært normalt. Det ville være underlig om det ikke gjorde det, sa forsvareren.

Mener det er gjentagelsesfare

Adresseavisen har ikke lykkes i å få en kommentar fra Opdahl onsdag, men ifølge Bjørsnøs ble siktede avhørt 23. mai, og nektet da fortsatt straffskyld for drap.

Under torsdagens fengslingsmøte vil politiadvokaten be om at retten varetektsfengsler 27-åringen i nye fire uker.

- Vi mener det foreligger gjentagelsesfare, sier Bjørsnøs.

Dette fikk hun også medhold i under sist fengslingsmøte i Sør-Trøndelag tingrett.

I kjennelsen viste retten til at siktede i 2012 ble dømt i en alvorlig voldssak, og at han så sent som i 2016 ble tiltalt for nye voldshandlinger . Mannen skulle egentlig ha møtt som tiltalt for voldsbruk og trusler i en straffesak i februar, men denne saken ble utsatt .

- Lav frustrasjonsterskel

Retten begrunnet også fengslingen med at mannen skal ha utøvd vold mot en annen innsatt i Trondheim fengsel .

- Siktede er anmeldt for å ha slått en annen innsatt i ansiktet. Dette skjedde i luftegården i Trondheim fengsel 28. mars. Vi fikk anmeldelsen nylig, sa Bjørsnøs til Adresseavisen.

«Retten finner at dette underbygger at siktede har en lav frustrasjonsterskel og lav terskel for å ty til vold», het det frem av kjennelsen. Dommeren konkluderte deretter med at det var sannsynlighetsovervekt for at 27-åringen ville begå nye voldslovbrudd om ble løslatt. Siktede ble derfor fengslet i fire uker - en periode som går ut torsdag.