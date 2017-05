Sturla og Aurora møtte leken delfin ved Stokkøya

Ranheim ute av cupen etter å ha kjørt over Kristiansund

Saken oppdateres.

Sturla og Aurora (11) var på båttur ved Stokkøya på Fosen 18. mai.

- Aurora satt foran i båten, og ropte at hun så en delfin. Jeg trodde ikke på det, og mente det var en sel, forteller Sturla Gabrielsen til Adresseavisen.

Raskt skjønte han at datteren hadde rett.

- Så kom delfinen opp. Den lekte og var nærgående til båten, og vi hadde en fantastisk opplevelse!

Fosna-Folket omtalte saken først.

Lekte rundt båten

De så delfinen igjen et par dager senere, og da oppførte den seg på samme måte.

- Den kom bort til oss, la seg på ryggen og svømte under båten, sier Gabrielsen.

Da de var ute med båten en tredje gang, tok Sturla med et vanntett videokamera som han teipet fast på båtshaka. Slik fikk han filmet den lekne delfinen.

- Da vi holdt fart på båten, lekte den med oss, men prøvde vi å stoppe, forsvant den.

Aurora døpte delfinen Hedvig, og 11-åringen og venninnene har forøvrig laget musikken vi hører i filmen.

- Gammelfolket kalte den for tumler eller springer. Men jeg tror jo at det er en delfin. Jeg vet det er sett en delfinflokk sør på Fosen tidligere, så kanskje denne delfinen har kommet bort fra flokken, undrer Gabrielsen.

I 2015 ble delfiner av arten tumlere sett i Bjugnfjorden - se bilder her.

- Et streifdyr

Seniorforsker Arne Bjørge ved Havforskningsinstituttet har sett videoen, og gir Gabrielsen rett i at det er en delfin.

- Det ser ut til å være det som på engelsk heter common dolphin, og som på norsk heter gullflankedelfin. Dette er en art som har litt sydligere utbredelse, og som lever i store flokker, så dette er nok et enkelt streifdyr, opplyser Bjørge.

Gullflankedelfinen blir opptil 2 meter og veier opptil 80 kilo. Den er vanlig fra Storbritannia og sørover.

- Hvor vanlig er det at en gullflankedelfin kommer til norsk farvann?

- Det er ikke helt uvanlig, men vi er litt nord for den vanlige utbredelsen.

Oppførselen til delfinen ved Stokkøya er forøvrig typisk.

- Mange delfinarter er veldig lekne, og ofte surfer de på baugbølgen til litt større båter som har en viss fart, forteller forskeren.

Delfinen har forøvrig en spesiell familiestruktur:

- Disse flokkene består av både hanner og hunner. Hannene er som regel ikke fedre til barna i flokken, det ser ut som om de bytter hanner av og til. Antagelig for å unngå problemer med «inngifte». Moren og døtrene lever i samme flokk hele livet, men de støter fra seg sønnene etter et år eller to, forteller Bjørge.

