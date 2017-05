Saken oppdateres.

- Jeg har jo vært her mange ganger, men det er godt å være her å se fremdriften. Vi er i rute. Det er bildet jeg får her i dag, sier Haakon Bruun-Hanssen.

Adresseavisen møter forsvarssjefen rett utenfor Ørland flystasjon, etter at han har blitt vist rundt og fått en full oppdatering om fremdriften av byggingen av den nye kampflybasen onsdag.

- Tidsskjemaet er stramt, det har det vært hele veien. Jeg synes Forsvarsbygg styrer dette prosjektet godt, sier Bruun-Hanssen.

10 millioner om dag

Det pågår en voldsom byggevirksomhet inne på baseområdet. Forsvarsbygg opplyste så sent som i forrige uke at det bygges for omtrent ti millioner kroner daglig. Det til tross for at det så langt bare er satt ut prosjekter for omtrent en tredjedel av investeringsrammen. Det har faktisk vært et problem å skaffe nok norske betongarbeidere til gigantprosjektet på Fosen.

- Det vil være høy aktivitet her i mange år. Når bare 1/3 av pengene som skal investeres i bygg og anlegg er brukt hittil, så sier det litt om hvor mye det er snakk om, sier forsvarssjefen.

- Er alle prosjekter i rute?

- Nå ser jeg på de prosjektene som er viktige for å ta imot de første flyene og starte treningen herfra. Så er det en rekke byggeprosjekter som vil pågå i årene etterpå. Etter at vi har tatt imot flyene. De er for så vidt i rute de også, men de er ikke ment å være ferdige til høsten, sier forsvarssjefen.

Lander i november

Etter planen skal de tre første F-35-flyene lande rundt 10. november. Datoene kan bli endret, men er slett ikke tilfeldig. Det er nemlig den datoen da Luftforsvaret formelt ble opprettet i 1944.

Forsvarssjefen sier til Adresseavisen at det er gjort tøffe prioriteringer for hva som skal stå ferdig frem til flyene lander.

- Vi har prioritert det som var helt nødvendig. Skvadronbygget og simulatorer slik at vi kommer i gang med treningen. I tillegg kommer alt som har med vedlikehold å gjøre, så får vi ha noen enklere løsninger på oppbevaring av de første flyene. Så får vi hangarer etter hvert. Det er bevisste valg og det må vi leve med, sier han