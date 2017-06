Ingen storkommune på Fosen

Saken oppdateres.

Adresseavisen har nå fått bekreftet at dette blir utfallet når Kommunal- og forvaltningskomiteen i Stortinget legger frem sin innstilling torsdag ettermiddag.

Dermed blir det opprinnelige blir forslaget stående; Ørland og Bjugn blir slått sammen til en kommune, Rissa og Leksvik blir en kommune, mens prosessen mellom Åfjord og Roan går videre.

Åfjord og Bjugn har tidligere bedt om at en sammenslåing mellom de to prioriteres, men dette ble ikke fulgt opp av Stortinget. I siste sving sa begge kommunene ja til storkommune.

354 kommuner

Samarbeidspartiene Høyre, Frp, Venstre og KrF varslet tidligere i vinter at man var enige om å slanke antall kommuner fra dagens 428 til 358 kommuner.

Men nå er det klart at det nye tallet på kommuner i Norge blir 354. Tvang skal brukes i ti tilfeller.

Regjeringens ene samarbeidsparti KrF sier nei til tvang, men Venstre sikrer flertall for de største endringene i kommunestrukturen siden 1950-tallet.

Det er Høyre, Frp og Venstre som utgjør kjernen av flertallet som trengs for å gjennomføre tvangssammenslåing til åtte nye kommuner.

I Nord-Trøndelag er det nå klart at Bindal, Leka, Vikna og Nærøy blir slått sammen med tvang.

«Filler’n tute»

Hos Åfjord-ordføreren Vibeke Stjern (Ap) er Stortingets plan om en firedeling av Fosen en gedigen skuffelse.

- Filler’n tute! Du kan vel ikke skrive det i avisa, men altså…

Stjern, for tiden på campingferie i Hellas, legger ikke skjul på at hun er oppgitt over Stortingets valg.

- Dette er veldig synd. En tung beskjed å få for en som har vært for en storkommune i 9,5 år. Dette var muligheten til å få til noe som var veldig bra – og helt i kjernen av intensjonene i hele kommunereformen. Det er utrolig dumt at Stortinget nå åpenbart har mistet tålmodigheten og skjærer gjennom på denne måten, mener Stjern.

På glid

Stjern peker på at det først i den siste tiden har vært reelle samtaler om en storkommune på Fosen, og at man på kort tid endte opp med to klare «ja» og to «tja» - henholdsvis Åfjord, Bjugn, Rissa og Leksvik.

- Ørland sa nei, men har nyanserte dette i ettertid. Med litt mer tålmodighet, kunne dette ha ordnet seg, mener Stjern.

Ordføreren i Åfjord tror det kan bli tungt å gå videre med prosesser på egen hånd.

- Frem mot valget er jeg redd det blir mye prat om å reversere og snu prosesser. Ikke spesielt konstruktivt med tanke på å videreføre en prosess for storkommune, sier Stjern.

De endelige vedtakene gjøres av Stortinget om en uke, 8. juni.