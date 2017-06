Politiet vil ha drapssiktet fengslet i nye fire uker

Saken oppdateres.

Råger Holte (38) ble funnet død i boligen sin på Ler i Melhus onsdag 25. januar, og kameraten ble pågrepet noen timer senere. Nå 27-åringen for fengsling for sjette gang siden han ble siktet for drapet. Dette skjer i Sør-Trøndelag tingrett.

Mener det er fare for gjentagelse

Politiadvokat Kari Bjørsnøs ved Trøndelag politidistrikt opplyste onsdag at hun begjærer den siktede varetektsfengslet i nye fire uker .

- Vi mener det foreligger gjentagelsesfare, sa politiadvokaten til Adresseavisen.

Dette var også påtalemydighetens begrunnelse under sist fengslingsmøte i Sør-Trøndelag tingrett. Da fikk politiadvokaten medhold i det.

I kjennelsen viste retten til at siktede i 2012 ble dømt i en alvorlig voldssak, og at han så sent som i 2016 ble tiltalt for nye voldshandlinger . Mannen skulle egentlig ha møtt som tiltalt for voldsbruk og trusler i en straffesak i februar, men denne saken ble utsatt .

- Slo medinnsatt i luftegården

Retten begrunnet sist fengsling med blant annet at mannen skal ha utøvd vold mot en annen innsatt i Trondheim fengsel .

- Siktede er anmeldt for å ha slått en annen innsatt i ansiktet. Dette skjedde i luftegården i Trondheim fengsel 28. mars. Vi fikk anmeldelsen nylig, sa Bjørsnøs til Adresseavisen da forrige fengslingsmøte var ferdig.

«Retten finner at dette underbygger at siktede har en lav frustrasjonsterskel og lav terskel for å ty til vold», het det i kjennelsen. Dommeren konkluderte deretter med at det var sannsynlighetsovervekt for at 27-åringen ville begå nye voldslovbrudd om han ble løslatt. Siktede ble derfor fengslet i fire uker - en periode som gikk ut i dag.

Ler-drapet Onsdag 25. januar fikk politiet melding om at en livløs person var funnet i en bolig på Ler i Melhus. 38 år gamle Råger Holte ble deretter erklært død på stedet. Politiet mener han ble drept med en bajonett.

Holtes kamerat (27) er siktet for drap og sitter varetektsfengslet. Han nekter straffskyld.

Også en 43-åring fra Melhus er siktet for drap eller medvirkning til drap i forbindelse med saken. I tillegg er en tredje mann siktet for grov kroppsskade.

Disse to mennene er imidlertid ikke sentrale i saken lenger, opplyser påtalemyndigheten.

- Drap skjedde med bajonett

Avdokat Arve Opdahl, som forsvarer den siktede 27-åringen, opplyste i går at klienten nekter straffskyld for drap, og at han begjærer seg løslatt.

Onsdag ble det kjent at politiet mener at Holte ble drept av flere stikk med en bajonett.

- Vi mener avdøde ble drept med en bajonett. Han hadde flere stikkskader på overkroppen, og vi mener at stikkskadene var dødsårsaken, sa Bjørsnøs.