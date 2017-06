Anker ikke dommen etter dødsbrannen på Øysand

Saken oppdateres.

Dermed blir dommen mot Trondheim Bil-Demontering AS (TBD) og daglig leder for selskapet, Belinda Skipnes Ramberg, stående etter dødsbrannen på Øysand i Melhus 26. mai 2015.

Bilopphuggeriet TBD ble 15. mai i år dømt til å betale en foretaksbot på 500 000 kroner etter brannen som kostet en ansatt livet og kritisk skadet to andre ansatte.

Ramberg som ansvarlig daglig leder, ble i tillegg dømt til 90 dagers betinget fengsel og en bot på 25 000 kroner for brudd på arbeidsmiljøloven.

- Trondheim Bil-Demontering AS og Belinda Skipnes Ramberg synes at dette er en dypt tragisk sak for alle parter, og i særdeleshet for de etterlatte og skadde, skriver Wisth i en pressemelding til Adresseavisen fredag.

Les også: Dømt etter dødsbrannen på Øysand

Les også: Svein Børge ble far mens han lå i koma etter brannen

Burde evakuert

Sør-Trøndelag tingrett kom frem til at bedriften og daglig leder brøt arbeidsmiljølovens krav til å sikre ansattes helse, miljø og sikkerhet, samt brudd på samt brann- og eksplosjonsvernloven. Ansatte manglet nødvendig sikkerhetsopplæring og bedriften hadde ikke internkontroll, rutiner eller planer som kunne ha forebygget hendelsen, mener retten.

Den fatale ulykken inntraff etter at en 1200 liter stor usikret tank med bensin falt over ende og bensin begynte å lekke ut. Isteden for å evakuere tankrommet og arbeidsplassen, som de burde vært opplært til, tok ansatte seg inn og forsøkte å stanse lekkasjen.

Brannen brøt ut da det ble kjørt en elektrisk gaffeltruck inn i hallen i den hensikt å hente treflis til å suge opp bensinen som fløt ut over gulvet. Tre personer var altså inne i hallen da bensindamp i rommet ble antent. En eksplosjonsartet brann oppsto og alle de tre i rommet ble hardt skadet i brannen. En av dem, 30 år gamle Leif Inge Høvik (30), døde av skadene.

Les også: Påstand om lavere bot etter dødsbrannen på Øysand

Her kan du lese flere saker om Øysand-brannen

- Knalltøft

Det er hensynet til de skadde og etterlatte som har veid tyngst når selskapet og daglig leder nå har besluttet å ikke anke dommen fra tingretten.

- Det ble en tragisk ende på dette der menneskeliv gikk tapt og to er alvorlig skadet. Vi vurderer det som en stor merbelastning på dem dersom det skulle bli en ny runde i retten, sier forsvarer Frode Wisth til Adresseavisen.

- Hvordan tar klienten sin denne dommen?

- Hele prosessen har vært knalltøff. Det er vel alt jeg vil si om det, sier Wisth.

Uenige i dommen

Han påpeker imidlertid at både selskapet og daglig leder er «uenige i dommens resultat og begrunnelse».

- Man finner det underlig at de offentlige tilsynsorgan finner ting i orden, at virksomheten har rettet seg etter de råd og veiledning den har fått av disse, samtidig som dommen beskriver at dette ikke er tilstrekkelig. Det har vært utført tilsyn ved bedriften over flere år. Hvis det ikke var i orden, burde det vært gitt signal til bedriften om dette, sier Wisth.

Under rettssaken i Sør-Trøndelag tingrett kom det frem at Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn ved bilopphuggeriet litt under en måned før ulykken skjedde, uten at det ble gitt pålegg. Det gjorde heller ikke brannvesenet etter at en inspektør ved Gauldal brann- og redningstjeneste hadde inspiserte stedet fire måneder før brannen.