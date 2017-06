Jordras på fylkesvei 30 i Kotsøy

Vil redusere nattbussprisen for studentene i Trondheim

Saken oppdateres.

Politiet fikk natt til fredag melding om et jordras på en vei nord for Kotsøy. Politiet meldte om hendelsen på Twitter klokken 03.00.

Klokken 03.52 meldte politiet at en entreprenør har vært på stedet og vurdert at det ikke er fare for videre utskling.

Statens Vegvesen opplyser at stedet blir ryddet fredag morgen.

- Vi har skiltet jordraset og en av våre entreprenører vil rydde på stedet på morgenkvisten. Raset er ikke i veien for trafikken, og vi er ikke bekymret for at det skal rase mer, sier trafikkoperatør i Erling Drangsholt i Statens Vegvesen.