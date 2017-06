Største Gaula-laksen på 31 år

Saken oppdateres.

- Hemmeligheten er at jeg vet hvor laksen bor, sier en stolt laksefisker.

Det er ikke første gang danske Mads Ramsdahl Hansen setter rekorder i Kregnesvaldet på Kvål. For et par år siden landet han ni laks på noen få timer.

Desidert rekord

Han innrømmer at det likevel er lite som overgår det å få en storlaks på kroken. Deleier i elva Leidulf Gravråk kan i farten ikke huske at det er fanget en større laks i Gaula, men det viser seg at en laks på 24 kilo ble tatt samme dag for 31 år siden på samme sted.

- Uansett er det rekord for meg. Min største laks tidligere var på vel 14 kilo sier Hansen. Jeg merket tidlig at denne var en kjempelaks. Den dro 200 meter opp i elva før den snudde og forsvant en kilometer nedover, sier han.

Skal pryde veggen

Etter en halv time fikk de hovet inn storfangsten. Hansen tippet at den var 15-20 kilo, men noen svenske fiskere mente den var godt over 20. Resultatet ble altså et prateksemplar på 23,1 kilo. Hannlaksen var full av lus og kom rett fra sjøen.

- Den skal røykes og det skal tas avstøpning som skal henge på veggen hjemme i Danmark.

Den ivrige fluefiskeren tilbringer tre uker hvert år på valdet i Kvål, og lysten på slaksefisket har ikke bliitt mindre etter dagens fangst.

Valdeier Gravråk forteller at det er usedvanlig store laks i elva i år. Det skyldes en spesielt god årgang av laks på ca seks år.

- Det var ventet at det skulle komme mange storlaks i år, men dette er jo en sjelden praktlaks, sier Gravråk.